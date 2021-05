Bündnis will sich weiter starkmachen: Initiative für den „sicheren Hafen“ nimmt Fahrt auf

Mehrere Organisationen und Privatpersonen aus ganz unterschiedlichen Umfeldern setzen sich seit einiger Zeit dafür ein, dass auch die Stadt Neuwied sich zum „sicheren Hafen“ für Flüchtlinge erklärt. Während das Projekt in der Bevölkerung und der Politik nicht unumstritten ist, herrschte beim Onlinemeeting verschiedener Initiativen jetzt Einigkeit über die gemeinsame Absicht. Für die konkrete Herangehensweise in Neuwied gibt es allerdings unterschiedliche Perspektiven. Die standen im Mittelpunkt einer Onlinediskussion, an der zeitweise mehr als 30 Menschen teilnahmen.