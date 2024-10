Plus Neuwied

Bücher, Hefte und Zeit für Gespräche: Buchhandlung Wangler wird 90 Jahre jung

Von Jörg Niebergall

i Inge Fuhrmann, Jutta Cornel und Inhaberin Gisela Wangler (von links) schmeißen die Geschäfte in der Buchhandlung Wangler. Beim Fototermin nicht dabei war „Nesthäkchen“ Margot Zimmermann, die die Damenriege komplettiert. Die vier Seniorinnen haben ihr Hobby zum Beruf gemacht. Foto: Jörg Niebergall

Geht nicht, gibt es nicht. Klein, aber fein. Einfach die Allerbesten. Wenn man sich in den sozialen Medien die Rezensionen der Buchhandlung Wangler aus der Friedrich-Ebert-Straße 61 in Neuwied anschaut, dann kommt man an den positiven Bewertungen einfach nicht vorbei.