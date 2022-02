Die Verkehrssituation in Buchholz an der Kreuzung L 274 und „Auf dem Otenbruch“ ist „riskant“, wie in der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung zu hören war. Sie soll und muss entschärft werden, gerade weil tagtäglich viele Kinder im Kreuzungsbereich unterwegs sind, liegen Grundschule und Kindergarten doch genau an dieser Stelle. Und wenn der Rewe-Markt eröffnet wird, könnten sich die Probleme dort noch verschärfen.