Buchholz

Pünktlich zum neuen Kindergartenjahr 2020/21 startet die kommunale Kita Leuchtturm in Buchholz in neuen Räumlichkeiten ihren Betrieb. Weit umziehen müssen Kinder und Erzieher nicht. Die neue Kita befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu der alten zweigruppigen Einrichtung. Die Rückkehr in den Regelbetrieb soll laut Pressemitteilung der Kreisverwaltung Neuwied in mehreren Schritten erfolgen, bis im Oktober schließlich der Vollbetrieb erreicht sein wird.