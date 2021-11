Der Bürgermeister von Buchholz, Konrad Peuling, hat gut lachen. Die kleine Gemeinde mit ihren 4605 Einwohnern, die in 22 Ortsteilen leben, blickt auf eine überaus solide Finanzlage. Von einer Corona-bedingten Krise keine Spur. Im Gegenteil. Buchholz blickt auch in den Krisenjahren 2020/21 dank hoher Gewerbesteuereinnahmen auf satte Rücklagen. Grund sind die vielen Firmen, die sich in Buchholz ansiedeln.