Brummifahrer österlich überrascht: „Betriebsseelsorge on tour“ erfreut Trucker an der A61

An Ostersonntag waren Diakon Hommer und Co. im Einsatz und haben auf dem Autohof Koblenz-Metternich an der A 61 den Brummifahrern mit einer österlichen Tüte eine Freude gemacht, zum Teil sogar in augenzwinkernd ausgewählter Verkleidung. privat

Schon an Nikolaus und Weihnachten hat eine Gruppe Engagierter des Bündnisses „Betriebsseelsorge on tour“, der Kraftfahrerkreise von Verdi und der Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) um den Neuwieder Diakon Michael Hommer (in gelber Weste auf den Bildern) auf die desolate Situation der Fernfahrer aufmerksam gemacht. Auch an Ostersonntag waren Hommer und Co. im Einsatz und haben auf dem Autohof Koblenz-Metternich an der A 61 den Brummifahrern mit einer österlichen Tüte eine Freude gemacht, zum Teil sogar in augenzwinkernd ausgewählter Verkleidung.

Die Fernfahrer, so die Kritik des Bündnisses, müssen ihre Wochenendruhezeit unter zum Teil katastrophalen Bedingungen an den Rasthöfen und an den Straßen verbringen. Entsprechend der Gesetzeslage müssten sie eigentlich in Hotels übernachten. Und nach acht Wochen auf Achse müssten die meist osteuropäischen Trucker eigentlich nach Hause, „was jedoch praktisch nicht kontrolliert wird“, wie Hommer schreibt.