Brückeschaden in Neuwied: Zugverkehr nach Koblenz eingeschränkt

Der Brückenschaden an der Bahnunterführung Mittelweg/Engerser Landstraße in Neuwied, der am Freitagmorgen durch den Aufprall eines Lkw auf das Bauwerk verursacht worden ist (RZ berichtete), hat Auswirkungen auf den Bahnverkehr zwischen Koblenz und Neuwied.

Die Züge der Rheingaulinie aus Neuwied in Fahrtrichtung Koblenz/Wiesbaden können die Haltepunkte Koblenz Stadtmitte und Hauptbahnhof derzeit nicht anfahren. Wie der Betreiber der Strecke, Vias aus Frankfurt, mitteilt, können Fahrgäste aus Neuwied mit dem Fahrtziel Koblenz mit den Zügen der Rheingaulinie (RB 10) bis Niederlahnstein fahren und dort in Züge nach Koblenz umsteigen.

Bei dem Unfall war ein Lkw am Freitagmorgen vermutlich aufgrund einer überschrittenen Ladungshöhe mit der Brücke kollidiert und geflüchtet, teilte die Polizei mit. Der Schadens wird auf 100.000 bis 200.000 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei unter Tel. 02631/8780 oder per E-Mail an pineuwied@polizei.rlp.de