Brückensprengung: Kein Gedenken wie in jedem anderen Jahr

Werner-Johann Keßler und sein Mitstreiter Peter Hünermann laden bereits seit Jahren immer am 9. März zum Gedenken an die Opfer der Sprengung der Kronprinz-Wilhelm-Brücke ein. Das Bauwerk, das anstelle der heutigen Rheinbrücke einst Engers und Urmitz verband, wurde gegen Ende des Zweiten Weltkriegs vor 77 Jahren – am 9. März 1945 – zerstört. Viele Wehrmachtssoldaten, die sich beim Rückzug vor den amerikanischen Truppen auf oder an der Brücke befanden, kamen so ums Leben. In diesem Jahr stand die Veranstaltung ungeplant besonders im Fokus.