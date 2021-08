Kaum etwas ist für die Menschen in Erpel oder Remagen so weit weg wie die jeweils andere Rheinseite. Das soll sich ändern. Die Vision: Die weltberühmte Brücke von Remagen soll als Fußgänger- und Radfahrerbrücke sozusagen wiederbelebt werden. Die Vision hat sich jetzt ein Stückchen in Richtung Realität bewegt. Die RZ hat sich über den aktuellen Stand des Projektes erkundigt.