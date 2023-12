Brückenpreis 2023 geht an Neuwieder Verein: Ministerpräsidentin würdigt Hilfe für Ukraine

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat in der Mainzer Staatskanzlei die Brückenpreise 2023 verliehen. In der Kategorie „Bürgerliches Engagement aus Rheinland-Pfalz in die Welt“ wanderte der Preis in den Kreis Neuwied – und zwar an „Freunde helfen mit Herz – Flüchtlingshilfe für die Ukraine aus“ in Heimbach-Weis. Vorsitzende Christel Weißenfels nahm den Preis entgegen. Das geht aus einer Mitteilung der Staatskanzlei hervor.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer vergab den Brückenpreis 2023 in der Kategorie „Bürgerliches Engagement aus Rheinland-Pfalz in die Welt“ an den Verein „Freunde helfen mit Herz – Flüchtlingshilfe für die Ukraine“ in Heimbach-Weis. Foto: Staatskanzlei RLP/Alexander Sell

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges organisiert der Verein Hilfstransporte in die Ukraine. Er sammelt und sortiert Kleidung, kauft Lebens- und Arzneimittel, Verbandsmaterial und Hygieneprodukte, und verschickt gespendete Krankenhausbetten, Gehhilfen, Rollstühle, Rollatoren, Isomatten, Schlafsäcke und vieles mehr. Die Helfer packen Lebensmittelpakete für die Soldaten an der Front und für bedürftige Familien im Kriegsgebiet. Bisher wurden 18 Hilfstransporte mit insgesamt 720 Tonnen auf den Weg gebracht, heißt es weiter.

Diese Auszeichnung liegt mir besonders am Herzen. Sie stellt die Menschen in den Vordergrund, die mit ihrem Engagement Brücken bauen und zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft beitragen. Das ist in diesen Zeiten notwendiger denn je. Ministerpräsidentin Malu Dreyer

Ministerpräsidentin Malu Dreyer würdigte in ihrer Rede das Engagement des Vereines, der mit Beharrlichkeit „diese riesige Hilfe geleistet hat“. Christel Weißenfels bedankte sich für den Preis und erwähnte, dass in der vergangenen Woche noch ein weiterer 40-Tonner auf den Weg in die Ukraine gegangen ist, etwa mit 1250 Weihnachtspaketen für Kinder, 400 Weihnachtstaschen für Soldaten und 8 Europaletten mit Lebensmitteln und Hygieneprodukten.

Davon abgesehen würdigte Malu Dreyer das Engagement von weiteren ehrenamtlichen Initiativen mit dem Brückenpreis „Engagement leben, Brücken bauen, Integration stärken in Rheinland-Pfalz“ gewürdigt. „Diese Auszeichnung liegt mir besonders am Herzen. Sie stellt die Menschen in den Vordergrund, die mit ihrem Engagement Brücken bauen und zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft beitragen. Das ist in diesen Zeiten notwendiger denn je“, sagte sie bei der Preisverleihung in der Staatskanzlei. Die Welt sei leider gerade von kriegerischen Auseinandersetzungen, von Hass, Gewalt und Falschinformationen geprägt. Der menschenverachtende Antisemitismus und die Verherrlichung des Hamas-Terrors erschütterten sie zutiefst wie auch viele andere Menschen im Land, heißt es. „Umso wichtiger ist es, dass wir Brücken bauen und uns für eine friedliche, demokratische und solidarische Gesellschaft einsetzen.

Brückenpreis ist zum 16. Mal verliehen worden

Genau das tun die vielen ehrenamtlich Engagierten hier in Rheinland-Pfalz. Sie setzen ein Zeichen für eine Kultur des respektvollen Miteinanders gegen Hass und Hetze und der Solidarität von Jung und Alt, von Menschen, die schon lange hier leben und solchen, die neu zu uns kommen, von denen, die aus eigener Kraft viel vermögen und denen, die Unterstützung und Hilfe benötigen“, so die Ministerpräsidentin.

Der Brückenpreis wurde zum 16. Mal verliehen, und dabei wurden Preise in sechs Kategorien vergeben. Eine sechsköpfige Jury wählte die Preisträgerinnen und Preisträger im Vorfeld aus. Die Geehrten erhielten laut Mitteilung eine symbolische Brücke und jeweils 1000 Euro als Unterstützung für ihr Engagement. Von jedem ausgezeichneten Projekt ist zudem ein Film produziert worden, der bei der Verleihung gezeigt wurde. Zu den Videos gelangt man über den Link https://wir-tun-was.rlp.de/ de/service/mediathek. red