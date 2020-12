Neuwied

Auf der B 42 bei Neuwied-Block hat am Montagnachmittag ein Bus in Flammen gestanden. Rund zweieinhalb Stunden war die Straße in beide Richtungen gesperrt, in Richtung Neuwied dauerte es sogar vier Stunden. Die Abfahrt zum Distelfeld bleibt vorerst gesperrt.