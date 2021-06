Breitscheider Bauunternehmer darf bald Brecher nutzen: Planer erwartet Genehmigung

Recycelte Bauwertstoffe spielen in der Baubranche eine wichtige Rolle. Um an sie zu gelangen, braucht es den Einsatz von Brecherwerken, die aus groben Materialbrocken etwa vom Abriss eines Gebäudes den kleinteiligen Baustoff herstellen. Einen solchen Brecher möchte das Breitscheider Bauunternehmen Peter Hardt GmbH auf seinem Firmengelände im Gewerbepark Siebenmorgen zum Einsatz bringen. Das Gewerbegebiet musste aber zuvor noch in Richtung Wald erweitert werden. Gegenwärtig läuft ein Plan- und Genehmigungsverfahren – und das Ganze war jetzt erneut Thema im Breitscheider Rat.