Mit dem Tod von Gustel Hertling hat die erfolgreiche Aktion „Weihnachtsdorf“ ihren Initiator und nimmermüden Ideengeber verloren. Für den Gewerbeverband Waldbreitbach, in dem Hertling Mitglied war, stand dennoch fest, dass man am „Weihnachtsdorf“ festhalten will, auch wenn der Aufwand für die erfolgreiche Aktion schon beträchtlich ist.