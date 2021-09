Der Breitbandausbau stand in der jüngsten Sitzung des Asbacher VG-Rats auf der Tagesordnung. Bürgermeister Michael Christ stellte die Errungenschaften vor, dass man im Kreis Neuwied in einem ersten Schritt die Schulen mit schnellem Internet versorgt hat, und in einem zweiten die gewerblichen Betriebe und die Privathaushalte auch in der Verbandsgemeinde (VG) Asbach mit High-Speed-Internet versorgen möchte – doch es gibt noch offene Fragen.