Die CDU in der Verbandsgemeinde (VG) Linz hat bei einer Mitgliederversammlung eine wichtige Entscheidung getroffen: Heiko Glätzner, Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Leubsdorf, soll bei der Bürgermeisterwahl am 11. September für die Christdemokraten in das Rennen um das Rathaus gehen. Das gibt die Partei in einer Pressemitteilung bekannt.