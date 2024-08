Plus Neuwied Brandstiftung in Neuwied: In zwei verschiedenen Fällen wurde Feuer gelegt Von Stephanie Mersmann i Am Waldhaus Wingertsberg in Oberbieber hat es Anfang April wiederholt gebrannt: Innerhalb von nur fünf Tagen musste die Feuerwehr hier viermal anrücken. Das ehemalige Hotel steht schon seit vielen Jahren leer und ist baufällig. Foto: Jürgen Stein (Archiv) Zwei große Fälle – im Schwimmbad am Rommersdorf-Komplex und im Waldhaus Wingertsberg in Oberbieber – haben Feuerwehr und Kripo im Frühling und Sommer beschäftigt. Und auch wenn die Ereignisse in keinem Zusammenhang zueinander stehen, ist in beiden Fällen klar: Es war Brandstiftung. Und die Täter sind (noch) unbekannt. Lesezeit: 2 Minuten

