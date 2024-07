Brand in der Turnhalle in Heimbach-Weis: Ursachenforschung läuft

Alarm in Heimbach-Weis: Dort sind seit dem späten Mittwochnachmittag Polizei und Feuerwehr im Einsatz.

Am Abend war die brannte ein Wohnhaus in Mülheim-Kärlich. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. (Symbolfoto)

Am Abend war die brannte ein Wohnhaus in Mülheim-Kärlich. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. (Symbolfoto) Foto: Sebastian Schmitt

Anzeige

An der Rommersdorf-Schule im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis läuft am Mittwochabend ein größerer Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Das teilte die Polizei Koblenz gegen 19.10 Uhr mit.

Laut der Pressemeldung wurde gegen 17 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Bereich der Turnhalle an der Rommersdorf-Schule gemeldet. Das löste den Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus.

Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, teilte die Polizei weiter mit. Die Löscharbeiten seien zum Zeitpunkt der Mitteilung aber noch im Gange.

Weitere Angaben machte die Polizei in ihrer ersten Mitteilung nicht. So ist noch unklar, was den Brand ausgelöst hat und wie groß der entstandene Schaden ist. red