Brand in der Kita in Asbach: Kinder und Erzieherinnen müssen Gebäude verlassen [Update]

i In der evangelischen Kindertagesstaette in der Schulstrasse in Asbach hat es gebrannt. Foto: Sascha Ditscher

Ein Dachstuhlbrand in der evangelischen Kindertagesstätte in der Schulstraße in Asbach hat am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte kurzzeitig in Atem gehalten. Gegen 15.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert.