Plus Neuwied Bombendrohungen in Neuwied: Mehrere Schulen evakuiert – Stadt gibt Entwarnung Wie die Polizei am Montagmittag mitteilt, sind in mehreren Neuwieder Schulen anonyme Drohungen eingegangen.

Am heutigen Morgen gegen 10.30 Uhr erhielten mehrere Schulen in Neuwied eine anonyme Bombendrohung per E-Mail. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei sind die folgenden Schulen betroffen: Kinzing-Schule Ludwig-Erhard-Schule Carl-Off-Schule Christiane-Herzog-Schule Maria-Goretti-Schule Sowohl die Kinzing-Schule als auch die Ludwig-Erhard-Schule wurden bereits geräumt, außerdem wird die Maria-Goretti-Schule evakuiert. Die Polizei nimmt die Lage nach eigenen Angaben sehr ernst, auch wenn ...