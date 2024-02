Plus Oberbieber Bockauktion in Oberbieber: Alles im Zeichen des Schafs Am Samstag haben die Landesverbände der Schafhalter, Ziegenhalter und Züchter aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland zur Bockauktion in den Neuwieder Stadtteil Oberbieber eingeladen. Die RZ hat sich das bunte Treiben mal genauer angeschaut. Von Jörg Niebergall

Bock auf Reiten oder doch lieber Bock auf Bock? Während für die Pferdeliebhaber am Samstag „nur“ der Ausritt in die freie Natur auf dem Programm stand, tummelten sich in der Halle der Reitsportanlage Flohr erstmals jede Menge blökender männlicher Schafe, ihre alten und neuen Besitzer und jede Menge interessierter Zuschauer. ...