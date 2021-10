„Ich habe mir die ersten zwei Jahre als Direktor nicht so herausfordernd vorgestellt“, sagt Peter Mönnig. Seit Dezember 2019 ist der 58-Jährige Direktor am Amtsgericht Linz – und damit in leitender Position an einer Stelle, die der geborene Münsteraner sehr gut kennt. 1998 startete Mönnig als Richter in der bunten Stadt am Rhein.