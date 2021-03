Bicma verlässt Mayen: W+D holt seine Tochter nach Neuwied

Das Neuwieder Traditionsunternehmen Winkler + Dünnebier (W+D) holt seine vor drei Jahren erworbene Tochterfirma Bicma GmbH aus Mayen nach Neuwied. Das bestätigte Geschäftsführer Frank Eichhorn auf RZ-Nachfrage. Die 70 Mitarbeiter seien Mitte Februar informiert worden, dass der Geschäftsbetrieb in die Deichstadt verlegt wird und sie künftig dorthin zur Arbeit fahren müssen. Einen fixen Termin gebe es nicht, vielmehr habe man die Belegschaft frühzeitig in Kenntnis gesetzt und gehe jetzt mit dem gesamten Team die Planung an, um dann Schritt für Schritt umzuziehen.