Wenn die Warmmiete nicht mehr als 30 Prozent des Nettoeinkommens ausmacht, dann gilt Wohnraum als bezahlbar. Doch das kommt immer seltener vor. Mieter müssen heute häufig tiefer in die Tasche greifen. Bezahlbarer Wohnraum wird zur Mangelware. Damit befasst sich noch bis zum 31. März eine Ausstellung in der Sparkasse Neuwied, Hermannstraße 20. Dort haben die Ausstellungsmacher und Vertreter aus Rat und Verwaltung jetzt über die Situation in Neuwied diskutiert.