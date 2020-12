Linz/Pornic

Bisher gibt es in der französischen Region Pays de la Loire, in der die Linzer Partnerstadt Pornic liegt, deutlich weniger Corona-Fälle als in anderen Regionen Frankreichs. Pornic liegt im Département Loire-Atlantique (1,4 Millionen Einwohner) in der Region Pays de la Loire (3,7 Millionen Einwohner). Laut Tageszeitung Ouest France gab es am 1. April in dem Département 31 beziehungsweise in der Region 71 verstorbene Corona-Patienten. Das Ausgangsverbot wird laut der stellvertretenden Pornicer Bürgermeisterin deutlich strenger als in Deutschland kontrolliert.