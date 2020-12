Bad Hönningen

In der „Neuen Mitte“ von Bad Hönningen wird momentan kräftig aufgeräumt. Die ersten 25 Lkw-Ladungen mit 700 Tonnen Schutt wurden am Montag vom ehemaligen Rüssel-Gelände abtransportiert, in den nächsten Tagen werden die Schuttberge nach Auskunft von Ilhami Cevik, Geschäftsführer der in Königswinter ansässigen CDM Bau GmbH, Stück für Stück weiter abgetragen. Fünf Wochen lang wurde seit April in seinem Auftrag zwischen Hauptstraße, Schmied- und Schultheißgasse entkernt und abgerissen, was noch vom ehemaligen Hotel Rüssel übrig war. Allein 20 Container mit 800 Kubikmetern Holz kamen beim Abriss des 145-jährigen ältesten Gebäudeteils zusammen. 50 Tonnen verwertbarer Schrott wurden aus den Abbruchresten gesammelt.