Dierdorf

Bewaffneter raubt in Dierdorf Tankstelle aus: Bargeld und Zigaretten erbeutet

Ein bewaffneter Mann hat am Sonntagabend in Dierdorf die Tankstelle an der Dierdorfer in der Ortsmitte überfallen. Laut Polizei betrat der Täter um 21.03 Uhr die Tankstelle während des laufenden Betriebs und bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe. Wie es weiter heißt, erbeutete der Täter Bargeld und eine große Anzahl Zigaretten.