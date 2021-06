Unter der Überschrift „Erfrischung gefällig“ ist am Samstag in der RZ ein Foto erschienen, das Torwart Manuel Neuer zeigt, während er sich an einer Bewässerungsanlage abkühlt. Sie steht in Herzogenaurach auf dem Trainingsgelände der deutschen Nationalelf – und stammt von der Neuwieder Firma Werhand GmbH und Co. Sven Platzer, der dort die Abteilung für Bewässerungstechnik leitet, freut sich im RZ-Gespräch über diese kleine Überraschung.