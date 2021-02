Der Deich in Engers schützt die Menschen der Stadt Neuwied in seiner jetzigen Form bereits seit mehr als 90 Jahren vor Hochwasser und schützt außerdem das für die gesamte Region bedeutsame Trinkwasservorkommen im Engerser Feld vor verunreinigtem Rheinwasser. Doch inzwischen ist der Deich in die Jahre gekommen und muss saniert werden.