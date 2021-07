Archivierter Artikel vom 01.06.2021, 15:38 Uhr

Oberbieber

Betrüger stehlen Erbschmuck: Zwei Männer geben sich in Oberbieber als SWN-Mitarbeiter aus

Bislang Unbekannte haben sich am Montag in Oberbieber in betrügerischer Art und Weise Zugang zur Wohnung einer älteren Frau verschafft – und sind wenige Minuten später mit dem gestohlenen Familienschmuck davongefahren. Wie die Tochter der Frau unserer Zeitung berichtete, hatten die beiden Männer bei ihrer Mutter geklingelt und sich als SWN-Mitarbeiter ausgegeben, die wegen eines geplatzten Wasserrohres im Badezimmer nachsehen müssten. Während die Frau mit einem der Täter im Bad war, brach der andere einen Wandschrank auf und entwendete die Erbstücke aus der Schmuckschatulle der Familie.