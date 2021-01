Koblenz/Kreis Neuwied

Zusammen mit weiteren Mittätern sollen sich drei Männer in zwei Fällen als Polizisten ausgegeben haben, um an die Wertsachen älterer Menschen zu gelangen. Dazu unterdrückten sie ihre Telefonnummer und ersetzten sie durch eine Behördennummer. Sie schockierten ihre älteren Opfer mit der Mitteilung, eine osteuropäische Bande plane einen Einbruch bei ihnen. Dann verlangten sie die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen, um diese „in Sicherheit zu bringen“. In Bendorf gingen sie jedoch der echten Polizei in die Falle. Nun müssen sich die drei Männer wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betruges vor dem Landgericht Koblenz verantworten.