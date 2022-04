Nach dem Absturz eines Segelflugzeuges in den Südtiroler Bergen, bei dem am Dienstag zwei Mitglieder des Luftsportvereins Neuwied ums Leben gekommen sind, läuft nun die Suche nach der Ursache für das Unglück. Die italienische Agentur für Flugsicherheit (ANSV) hat diese Aufgabe übernommen und einen Ermittler an die Absturzstelle nahe der Gemeinde Welsberg-Taisten im Pustertal entsandt.