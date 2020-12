Linz/Vettelschoss

Endlich wieder in den See oder ins Freibad springen, die Vorstellung ist bei den aktuellen Temperaturen verlockend. Doch bevor das wieder möglich ist, sind noch viele Details zu klären. Auch die Betreiber des Linzer Freibads und des Blauen Sees in Vettelschoss wissen noch nichts Genaues über die Corona-Schutzauflagen, die umzusetzen sind, wenn sie nach den angekündigten Lockerungen für Bäder ab 28. Mai die Tore öffnen dürfen. Ob und wie sie wieder Badegäste willkommen heißen können, ist offen.