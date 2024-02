Betreiber von Biogasanlage in Anhausen: „Wir haben nichts zu verheimlichen“

Die Biogasanlage Anhausen ist im Juni 2012 mit dem Versprechen, einen wichtigen Beitrag zur Energiewende zu leisten, in Betrieb gegangen. Nur wenige Monate später verseuchten austretende Gärsäfte den nahe gelegenen Burbach in Thalhausen – ein ökologisches Desaster und ein riesiger Imageschaden für die Anlage. Im RZ-Interview spricht Dirk Gerber, Geschäftsführer der Bioenergie Kirchspiel Anhausen GmbH & Co. KG (Beteiligung der Süwag Grüne Energien und Wasser AG & Co. KG), über die Sicherheit der Biogasanlage heute und deren Zukunft.