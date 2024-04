Betonklötzen den Kampf ansagen: Im Kreis Neuwied soll ein Verband von Stadtbild Deutschland entstehen

Das neue Seniorenheim „The Flag“ in der Bunten Stadt, das eigentlich direkt am Rhein liegt, ist nach Ansicht vieler Linzer viel zu hoch, massiv, dunkel und versperrt komplett die Sicht auf den Fluss. Dem soll der Regionalverband Stadtbild Deutschland in Linz entgegenwirken. Foto: Sabine Nitsch