Beste Vorsorge: Wasser außerhalb der Orte auffangen

Eine exakte Vorhersage von Zeitpunkt und Ort eines Starkregens ist schwierig, und damit gerät auch die Vorhersage, wann Bäche zu reißenden Flüssen werden, zu Kaffeesatzleserei. „Auch kleine Bäche können extremes Hochwasser führen“, sagt Hochwasserexperte Thomas Siekman vom Ingenieurbüro Siekmann und Partner, mit einem Standort in Westerburg, das sich auf Hochwasser und Starkregenvorsorge spezialisiert hat. „Ab einer gewissen Größenordnung von Hochwasser stoßen alle technischen Maßnahmen zur Eindämmung an ihre Grenzen“, sagt Siekmann. „Dann geht es vor allem darum, dass die Bevölkerung sensibilisiert ist und weiß, wie man im Extremfall reagiert.“ Das Problem ist aus seiner Sicht auch, dass Menschen diese Gefahren ausblenden, sogar dann, wenn sie Hochwasser bereits erlebt haben. „Wir reden von einer ,Hochwasserdemenz‘. Dabei muss der Ernstfall präsent sein und geprobt werden“, so Siekmann.