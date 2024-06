Beste Stimmung: Engers feiert „schreck-lich schöne“ Kirmes

Anzeige

Am ersten Tag der Kirmesfeierlichkeiten in Engers gab es rund um den Wasserturm schon den ersten Höhepunkt. Wenn der Kirmesjahrgang 2003/04, angeführt vom Präsidentenpaar Susan Kohl und Erik Schüler, am Lokschuppen zum Aufhängen der überdimensionalen, aus Tausenden von Papierblumen zusammengesteckten Schreck-Kirmeskrone aufbricht, dann füllt sich die Alleestraße zusehends.

Unter dem Motto „Mit uns wird die Kirmes schreck-lich schön“ erwartet die Besucher neben dem Rummelplatzbetrieb am Samstag ab 22.30 Uhr ein Feuerwerk, am Sonntag ab 14 Uhr der traditionelle Umzug der Jahrgänge und am Montag ab 20 Uhr die Kirmesübergabe an den Jahrgang 2004/05.