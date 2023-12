Seit 1993 haben die Vereinten Nationen den 3. Dezember als „Tag der Menschen mit Behinderung“ festgelegt. Eigentlich ein Anlass, um auf Errungenschaften im Bereich der Inklusion von Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen und mit Veranstaltungen auf die Bedeutung der Thematik aufmerksam zu machen. In diesem Jahr war in Neuwied und der Umgebung allerdings kaum etwas von diesem Tag zu bemerken – was aber nicht heißt, dass hier in diesem Bereich Stillstand herrschen würde.