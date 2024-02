Laura Pfarrer, Niklas Auer, Sarina Wolinski und Alina Kopp sind Auszubildende der Heilerziehungspflege in der Heinrich-Haus gGmbH in Neuwied. Sie sind noch am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn, ihr Abschlussprojekt soll aber etwas ganz Besonderes werden: eine inklusive Karnevalsveranstaltung für die Klienten der Einrichtungen unter dem Motto „Helau mal anders“.