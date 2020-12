Linz

Besondere Zeiten erfordern bekanntlich besondere Maßnahmen. Noch nie ist laut Aussage des Linzer Stadtchefs Hans Georg Faust das Winzerfest ausgefallen. Außer in Kriegszeiten – und nun 2020. Für die amtierende Linzer Weinkönigin Jana Gillrath fallen damit weite Teile der Regentschaft Corona-bedingt ins Wasser, „ihr“ zweites großes Fest bleibt aus. Doch die junge Regentin hat gemeinsam mit ihrer designierten Nachfolgerin Victoria Heckenbach einen Plan, wie der Wein in der Stadt am Rhein im September 2021 gefeiert werden kann – und dann mit gleich zwei Majestäten auf einmal.