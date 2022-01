Der Wolfsrüde GW1896m und die Fähe GW1415f sind berüchtigt für ihre Lust auf Schafsfleisch. Die Liste ihrer nachgewiesenen Risse in der VG Asbach und in der VG Altenkirchen-Flammersfeld ist lang. Jetzt soll mindestens ein Tier einen Sender bekommen. Die so gewonnenen Daten sollen laut Landesumweltministerium Entscheidungsgrundlage dafür werden, wie es mit den Wölfen in der Region weitergehen soll. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu dem Thema.