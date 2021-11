Da durch die Flutkatastrophe im Ahrtal etliche Schulen im Kreis Ahrweiler zerstört oder beschädigt wurden, mussten die Schüler andernorts unterkommen – im Falle der Berufsschüler auch an der Linzer Alice-Salomon-Schule (wir berichteten). Doch nun sind die Schüler nach knapp drei Monaten in Linz wieder in ihre angestammten Räumlichkeiten in Bad Neuenahr zurückgekehrt.