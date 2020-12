Niederbreitbach

Der 30-jährige Benni Over aus Niederbreitbach leidet an einer schweren Muskelkrankheit – ist fast vollständig gelähmt. Einzig seine Finger kann der junge Mann noch bewegen. Benni gilt als Risikopatient in der aktuellen Corona-Krise, auch weil er seit fast vier Jahren von einer Maschine beatmet wird. Trotzdem hat er, zusammen mit seiner Familie, einen Weg gefunden, sein Engagement für den Regenwald und für den Klimaschutz fortzusetzen und zudem anderen Menschen eine Freude zu bereiten.