Neuwied

Seit 2017 gibt es die „Musikkirche Live“ (MKL) im katholischen Dekanat Rhein-Wied, die regelmäßig Rock und Popmusik in Gottesdiensten in der Kirche Heilige Familie in Neuwied-Block präsentiert. Nun, da Liveauftritte schwierig sind, hat sich das Team vorgenommen am Sonntag, 28. Juni, um 18 Uhr eine Benefizveranstaltung im Internet zu organisieren, um die Neuwieder Tafel zu unterstützen.