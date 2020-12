Beliebtes Schlemmen jetzt to go: Neuwieder Stadtmarketing bietet Ersatz für den Markt

Neuwied

Zurzeit muss man leider auf Geselligkeit in großem Rahmen verzichten. Doch das Schlemmen kann auch in kleiner Runde Spaß machen. Dazu tragen das Neuwieder Amt für Stadtmarketing und die Arbeitsgruppe des Netzwerks Innenstadt mit ihrer neuesten Aktion bei. Da auf lange Sicht der beliebte monatliche Schlemmertreff am Historischen Rathaus wegen der Corona-Maßnahmen ausfallen muss, haben sie eine schmackhafte und zeitgemäße Alternative entwickelt: „Neuwied erschmecken to go“. Mit einem Paket voller kulinarischer Köstlichkeiten lässt sich ein Stück des Neuwieder Schlemmertreffs nach Haus holen – nach dem Motto „Abholen. Schlemmen. Genießen. Gesund bleiben“. Vorgesehen ist die Aktion für alle geplanten Schlemmertreffs: 28. Mai, 18. Juni, 16. Juli, 20. August und 17. September.