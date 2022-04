Das Hotel zur Post in Waldbreitbach ist einer von 18 Naturgenuss-Gastronomiebetrieben und demonstriert nun schon an der Eingangstüre die Zugehörigkeit zu der Regionalinitiative Naturgenuss. Denn dort prangt jetzt die Naturgenuss-Plakette. Damit signalisiert das Hotel seinen Gästen schon am Eingang, dass im Haus vorwiegend gute Produkte aus der Region verwendet werden.