Plus Westerwald

Bekannter Wolf reißt mehrfach Nutztiere: Tote Ziegen in Buchholz gehen auf sein Konto

Von Michael Fesntermacher

i Risse in der Region gehen auf das Wolfskonto. Foto: Ingo Wagner/dpa

Der aufgrund von zahlreichen Angriffen auf Weidetiere bei Tierhaltern berüchtigte Rüde des Leuscheider Wolfsrudels, GW1896, hat erneut in der Region zugeschlagen. Bei insgesamt drei Nutztierrissen in Buchholz sowie Kircheib in den vergangenen Wochen wurde der Leitwolf des Rudels aufgrund von DNA-Untersuchungen mithilfe von Abstrichen als Verursacher festgestellt, wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) am Mittwoch berichtet.