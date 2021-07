Es ist ein kleines Paradies für Bienen, Schmetterlinge und manchmal sogar Hasen und Rehe: Am Ortsrand von Kurtscheid hat die Nabu-Ortsgruppe Rengsdorf ein Blühfeld eingerichtet, das gerade in voller Pracht steht. Rund 6800 Quadratmeter am Rheinweg sollen dazu beitragen, Insekten zu schützen, die Artenvielfalt zu fördern und nicht zuletzt ein gutes Beispiel zu geben.