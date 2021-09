Beim Entladen entwischt: Freilaufendes Pferd in Neuwied beschädigt PKW

Gegen 18 Uhr wurde das Pferd durch mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Weiser Straße, Höhe Wasserturm im Ortsteil Engers gesichtet. Kurze Zeit später soll das Pferd in die Windschutzscheibe eines parkenden Kleinwagens gesprungen sein, wobei es sich am Bein schwer verletzte und zu verbluten drohte.

Am Eurohotel konnte es durch einen pferdeerfahrenden Verkehrsteilnehmer schließlich festgehalten werden. Dem Pferd konnte die stark blutende Wunde abgebunden werden. Für die Versorgung musste die Weiser Straße eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es wurde in eine Tierklinik transportiert, laut dem Tierarzt überlebte es dank der tatkräftigen Helfer vor Ort und dem schnellen Abbinden der Wunde.

An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.