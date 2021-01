Oberbieber

Man sei irritiert, kritisiere die fehlende Kommunikationsbereitschaft und spreche sogar von einem kleinen Skandal: So beschreibt Rolf Löhmar, Ortsvorsteher in Oberbieber, die Diskussion um einen bestimmten Sachverhalt, der in der jüngsten, digital durchgeführten Ortsbeiratssitzung zur Sprache kam. Konkret ging es um den Bebauungsplan für die Kita, der im Vorfeld nicht entsprechend besprochen und kommuniziert worden sei.