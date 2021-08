Athleten aus aller Welt kämpfen in diesen Tagen bei den Paralympischen Spielen in Tokio um die Medaillen. Unter anderem messen sie sich im Goalball, die weltweit am weitesten verbreitete Ballsportart für Menschen mit Seheinschränkung. Auch in Neuwied, an der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte, gibt es eine Mannschaft, die diese Sportart ausübt.